Weingarten: Auto rast in Schaufenster einer Bäckerei

Am frühen Morgen ist in Weingarten bei Karlsruhe ein Auto in das Schaufenster einer Bäckerei gerast. Zuvor rammte der Fahrer mehrere geparkte Fahrzeuge.

Durch das Schaufenster einer Bäckerei in Weingarten (Kreis Karlsruhe) brach um kurz nach fünf Uhr am Mittwochmorgen ein Auto, nachdem es offenbar drei geparkte Fahrzeuge am Straßenrand gerammt hatte. Das Auto wurde zuvor in Vaihingen/Enz als gestohlen gemeldet. Fahrer flüchtete Nach Informationen der Polizei flüchtete der Fahrer des Wagens, nach ihm wird gesucht. Verletzt wurde offenbar niemand. An den beschädigten Autos und dem Schaufenster der Bäckerei entstand ein Gesamtschaden von schätzungsweise 100.000 Euro. Der Wagen wurde inzwischen aus dem Schaufenster abgeschleppt.