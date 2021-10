per Mail teilen

Auf der B36 bei Eggenstein-Leopoldshafen hat sich am Dienstagmorgen ein Unfall mit vier Fahrzeugen ereignet, bei dem zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt wurden. Laut Polizei war ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. In das Fahrzeug einer Autofahrerin, die helfen wollte, fuhr anschließend ein weiteres Auto. Kurze Zeit später kam es an der Unfallstelle zu einem weiteren Auffahrunfall.