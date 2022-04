In Karlsruhe-Grötzingen musste ein Autofahrer dabei zusehen, wie sein Pkw nach einem Unfall in die Pfinz rollte. Taucher mussten das Fahrzeug aus dem Wasser holen.

In der Nacht auf Donnerstag war ein Autofahrer unterwegs in Richtung Karlsruhe-Hagsfeld. In einer Kurve prallte der 22-Jährige laut Polizei gegen den Bordstein am Straßenrand. Das Auto überschlug sich und kam dann auf den Rädern wieder zum Stehen.

Fahrer kann aussteigen, Auto rollt in den Pfinzkanal

Der Mann konnte sein Fahrzeug nach Polizeiangaben zwar selbstständig verlassen, konnte aber nicht verhindern, dass es dann in den nahegelegenen Pfinzkanal rollte. Taucherinnen und Taucher der DLRG mussten das Auto aus dem Wasser bergen. Auch ein Kran kam zum Einsatz. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Der Streckenabschnitt konnte nach kurzer Sperrung wieder freigegeben werden. Das Wasser der Pfinz ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei durch Öl und Benzin nicht verschmutzt worden.