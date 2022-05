In Kuppenheim ist am Wochenende ein 85-jähriger Autofahrer aufgrund eines Schwächeanfalls von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Hauswand eines Wohngebäudes gefahren. Er selbst wurde dabei leicht verletzt, teilte die Polizei mit. Seine 83-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden am Wohnhaus und Pkw wird insgesamt auf 6.000 Euro geschätzt.