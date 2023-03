In Stutensee-Spöck hat es am Dienstagmorgen an einem unbeschrankten Bahnübergang einen Unfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn gegeben. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

Der Autofahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Nach Angaben der Polizei musste er von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Der verletzte Fahrer wurde mit schwersten Verletzungen in eine Klinik geflogen. Beschädigte Straßenbahn in Stutensee-Spöck Einsatz Report24 Nach Polizeiangaben befand sich in dem Auto auch ein Hund, der ebenfalls verletzt wurde. Er wurde in eine Tierklinik gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Autofahrer möglicherweise ein Haltesignal übersehen und war dann mit der Straßenbahn kollidiert. Straßenbahnfahrer und Fahrgäste blieben unverletzt Die sieben Fahrgäste und der Fahrer der Straßenbahn blieben nach Angaben der Feuerwehr unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straßenbahnstrecke gesperrt und ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 40.000 Euro.