Bei einem Unfall in Ettlingen sind am Montagvormittag ein Auto und eine Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurde nach Angaben der Polizei der Fahrer des Wagens schwer verletzt und musste aus dem Fahrzeug befreit werden. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Die Polizei wird deswegen auch die Ampelschaltung überprüfen. Weil das Auto rund zehn Meter auf die Schienen geschoben wurde, gestaltete sich die Bergung aufwendig. Auf den Linien S1 und S11 kam es wegen des Unfalls in beiden Richtungen zu Verspätungen. Die Störung wurde laut dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) mittlerweile behoben.