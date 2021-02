An einem Ettlinger Bahnübergang ist am Samstagmittag ein Auto mit einer Diesellok kollidiert. Nach Polizeiangaben hatte der Fahrer des Wagens wegen des starken Sonnenlichts das Rotlicht am Übergang übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer nur leicht verletzt, die Unfallstelle konnte schnell geräumt und schon am frühen Nachmittag wieder freigegeben werden.