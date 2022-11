In Bad Herrenalb (Landkreis Calw) ist am Montagmorgen ein Auto in eine Hauswand gefahren. Der 87 Jahre alte Fahrer wurde dabei nach Polizeiangaben schwer verletzt.

Nach ersten Informationen der Polizei fuhr das Auto in einem Wohngebiet im Norden der Stadt aus ungeklärter Ursache durch den Vorgarten des Anwesens und prallte dann im Eingangsbereich des Hauses gegen die Wand. Bei dem Gebäude handelt es sich um das Gemeindezentrum der evangelischen Kirche Bad Herrenalb. Im Gebäude wurde niemand verletzt. Der Schaden am Gebäude wird auf rund 60.000 Euro geschätzt. Das Auto überrollte eine Gartenbank und eine Mülltonne. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer in ein Krankenhaus.