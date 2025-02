Ein 60-jähriger Mann ist am Freitagvormittag in einem Abgang zur U-Bahn am Karlsruher Europaplatz stecken geblieben. Nur der Abschleppdienst konnte helfen.

Ein ungewöhnliches Bild hat sich Passanten am Freitagvormittag am Karlsruher Europaplatz geboten: Gegen 11 Uhr fuhr ein 60-Jähriger die Stufen zur U-Bahn hinunter. Er blieb mit seinem Auto an der oberen Hälfte des Abgangs stecken. Nach Angaben der Polizei hatte der Mann den U-Bahn-Abgang mit einer Tiefgarage verwechselt.

Mann steckt mit Auto fest - er war nicht ortskundig in Karlsruhe

Weil das Auto mit dem Unterboden an den Treppen zur U-Bahn hängen blieb, blieb der Sachschaden laut Polizei überschaubar. Der Abschleppdienst muss das Auto befreien, es wurde mit einer Winde aus dem Abgang herausgezogen. Offenbar war der Mann in Karlsruhe nicht ortskundig.

Dass Autos die Treppen zur U-Bahn hinunterfahren, passiere nicht so oft, berichtet die Polizei. Dennoch würden sich Autofahrer in Karlsruhe häufiger verfahren. Besonders oft führen sie in Gleisbette der Straßenbahn - beispielsweise am Europlatz, dem Albtalbahnhof oder in der Karlsruher Weststadt, heißt es weiter.