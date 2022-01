Drei Teenager sollen nach Angaben der Polizei am Wochenende in Dobel ein Auto bei Driftversuchen demoliert haben. Offenbar fuhren die 17- und 18-Jährigen den Wagen in der Nacht auf schneeglatter Fahrbahn in einen Steinhaufen und flüchteten dann zu Fuß. Wenig später wurden sie von der Polizei in der Nähe des Unfallorts aufgegriffen. Zudem stellte sich heraus, dass der Wagen vor einigen Tagen gestohlen worden war. Die Polizei ermittelt, unter anderem wer das Auto gefahren hat.