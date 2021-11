Schloss Eberstein in Gernsbach: Auszubildende trotz Corona-Pandemie

per Mail teilen

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen schwer getroffen, gerade die Gastronomie ist betroffen. Restaurants waren und sind geschlossen - und das seit etwa einem Jahr. Harte Zeiten für Auszubildende in der Gastronomie.

Das es auch anders geht, beweist unter anderem ein Gastronom in einem namhaften Restaurant. Trotz Krise lässt Sternekoch Bernd Werner vom Restaurant auf Schloss Eberstein in Gernsbach die Auszubildenden nicht hängen.

Hochbetrieb trotz coronabedingter Flaute

In der Küche des Restaurants auf Schloss Eberstein herrscht trotz Corona-Pandemie Hochbetrieb. Auch wenn noch keine Gäste kommen dürfen, werden derzeit zehn Azubis ausgebildet. Küche, Service, Verwaltung - alles läuft, das ist dem Chef des Hotel-Restaurants in Gernsbach, Bernd Werner, wichtig - er will nicht, das die Azubis unter der Pandemie leiden müssen.

"Wir haben Azubi-Projekte gemacht mit den eigenen Ausbildern, die wir haben. Wir sind gut durch diese Zeit gekommen."

Er und sein Team von knapp 40 Mitarbeitern seien bisher gut durch die Krise gekommen, sagt der Chef, Bernd Werner. Die Azubis seien dankbar, dass sie trotz Schließung eine solide Ausbildung bekommen. Geholfen hätten die beantragten Hilfsgelder der Regierung und die Azubi-Prämien der Agentur für Arbeit, wenn er auch finanzielle Reserven habe anbrechen müssen.

Agentur für Arbeit bietet Azubihilfe

Die Agentur für Arbeit bietet Unternehmen ein Hilfsprogramm an, um Ausbildungsplätze zu sichern. Pro Azubi-Platz gibt es zwei- bis dreitausend Euro Unterstützung und auch finanzielle Hilfen für die Ausbilder. Bernd Werner ist zuversichtlich, er will im laufenden Jahr sechs weitere Azubis einstellen.

Die Inzidenz-Zahlen sinken, am kommenden Samstag soll das Restaurant auf Schloss Eberstein wieder öffnen.