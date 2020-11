Das Landesverkehrsministerium hat für die Auszeichnung "Wir machen Mobilitätswende!" auch drei Karlsruher nominiert. In jeder der drei Preiskategorien ist ein Vertreter aus dem Stadt- oder Landkreis unter den letzten zwanzig im Rennen. So wurde Ragnar Watteroth vom Landratsamt mit dem Projekt MyShuttle nominiert, Christoph Hupfer von der Hochschule Karlsruhe mit dem Reallabor GO und Frank Pagel vom Karlsruher Verkehrsverbund mit der App Regiomove. Mit dem Preis will die Landesregierung neue Ideen und Konzepte zur Mobilitätswende fördern.