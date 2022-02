Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die Wirtschaft noch unklar

Experten der Industrie- und Handelskammer (IHK) Karlsruhe bezeichnen die Lage der Wirtschaft wegen der angekündigten Russland-Sanktionen als schwierig. Die genauen Auswirkungen auf Unternehmen im Raum Karlsruhe seien noch nicht absehbar. Größte Sorge sei ein Exportstopp von Rohstoffen und Energie durch Russland als Reaktion auf europäische Sanktionen. Das würde die Preise für alle Unternehmen in die Höhe treiben, so IHK-Experte Stanislav Fromm. Über 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases stammt aus Russland. Allerdings gebe es gegenseitige Abhängigkeiten, so die IHK Karlsruhe. Immerhin entfällt ein Drittel des russischen Außenhandels auf die EU. Da die Sorgen in der Wirtschaft wegen der Krise wachsen, informiert die IHK Karlsruhe regionale Firmen am Donnerstag in einem Webinar. Experten der Auslandshandelskammern stellen dar, worauf sich Unternehmen mit Verbindungen nach Russland und die Ukraine einstellen sollten.