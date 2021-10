ZKM-Ausstellung zum Völkermord an den Jesiden

per Mail teilen

Sieben Jahre nach dem Völkermord des sogenannten "Islamischen Staats" an Jesiden im Irak zeigt das Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe (ZKM) eine Ausstellung zu dem Genozid. Am Freitagabend wird die Ausstellung eröffnet. "Nobody's Listening" – frei übersetzt "Niemanden interessierts" – ist der Titel der Ausstellung, die Werke von 19 jesidischen Künstlerinnen und Künstlern zeigt, darunter Fotografien, Gemälde und Skulpturen. Es gehe darum, den Opfern des vergessenen Völkermords eine Stimme zu geben, teilte das ZKM mit. "Nobody's Listening" ist als Erlebnis-Ausstellung konzipiert. Mittels Virtual Reality-Technologie, Fotografie und Kunstwerken spüren die Kunstschaffenden den Folgen des Völkermordes nach. Laut Vereinten Nationen wurden bis zu 5.000 Jesiden ermordet, rund 7.000 Frauen und Kinder entführt und 400.000 Menschen aus ihrer Heimat vertrieben.