Was bringt die Zukunft? Eine Frage, die sich in Zeiten von Klimawandel, Energiekrise und Coronapandemie beonders viele stellen. Aber schon früher haben sich die Menschen mit dem Thema Zukunft beschäftigt - und mit verschiedenen Methoden versucht, der Gegenwart einen Schritt voraus zu sein. Bis jetzt. In Karlsruhe startet heute passend dazu die Ausstellung „Seher Wunder Wissenschaft“ in der Badischen Landesbibliothek.