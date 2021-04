per Mail teilen

Tausende Juden aus Baden, der Pfalz und dem Saarland wurden im Oktober 1940 in das französische Lager Gurs deportiert. Nun zeigt das Karlsruher Stadtmuseum eine Ausstellung über ihre Deportation.

Es war eine der ersten organisierten Verschleppungen von Juden in Deutschland. Laut offiziellen Quellen wurden am 22. und 23. Oktober 6.504 Menschen in das Lager im südfranzösischen Gurs gebracht. Tatsächlich waren es aber wohl wesentlich mehr.

Ausstellung in Karlsruhe und anderen Städten

Nun wird ihnen in einer Ausstellung im Karlsruher Stadtmuseum gedacht. Die Initiative ging von der Bildungsstätte "Haus der Wannsee-Konferenz" in Berlin aus. Neben Karlsruhe nehmen auch andere Städte daran teil.

Die Ausstellung vereine emotionale Einzelschicksale mit dem Wissen über die damalige Zeit, so der Leiter des Stadtmuseums Ferdinand Leikam. Coronabedingt ist die Ausstellung vorerst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich.