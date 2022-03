Eingezäunte Hundewiese in Karlsruhe gesucht

Zwei von vier Flächen in Karlsruhe, die als umzäunte Hundewiese in der engeren Auswahl waren, werden vertieft geprüft. Das hat der Ausschuss für öffentliche Einrichtungen am Freitagabend entschieden.

Es handelt sich um Grünflächen am Gottesauer Schloss sowie südlich des Kühlen Krugs, am Rande der Günther-Klotz-Anlage. Unter anderem ist am Gottesauer Schloss ein Lärmgutachten nötig. Frühestens im Mai sollen Ergebnisse vorliegen, dann wird der Gemeinderat entscheiden.

Hundewiese in der Weststadt wegen Beschwerden abgebaut

Die erste umzäunte Hundewiese in der Karlsruher Weststadt wurde vor wenigen Wochen wieder abgebaut, weil es massive Anwohnerbeschwerden unter anderem wegen Lärm gegeben hatte. Doch die Stadt Karlsruhe will an dem vom Gemeinderat beschlossenen Pilotprojekt festhalten: eine Hundewiese mit Zaun, auf der die Vierbeiner ohne Leine toben können.

Das Karlsruher Gartenbauamt hat 25 Flächen auf ihre Eignung geprüft. Dabei geht es um Abstand zur Wohnbebauung, Erreichbarkeit für die Hundehalter, Zuschnitt und Beschattung der Flächen, Akzeptanz durch die Bürgervereine sowie Naturschutzbelange. Bei den geprüften Flächen handelt es sich um schon bestehende Hundeauslaufflächen ohne Zaun und um neue Flächen.

Vier Flächen für Hundewiesen waren in der engereren Wahl

Vier Flächen kamen in die engere Wahl: eine am westlichen Rand der Günther-Klotz-Anlage, eine in einem Grünzug in Beiertheim-Bulach, eine im Grünzug Fiduciastraße an der Skate-Anlage in Durlach und eine Hundefläche östlich von Schloss Gottesaue.