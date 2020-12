Die Innenstädte in Karlsruhe, Pforzheim oder Baden-Baden waren am Samstag mit Einkäufern voll. An das neue nächtliche Ausgangsverbot hielten sich laut Polizei die meisten Menschen am Wochenende.

Die Karlsruher Polizei meldete am Samstag nochmals einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen in der Karlsruher Innenstadt, allerdings bildeten sich vor dem ECE-Center teilweise Warteschlangen. Deutlich weniger los war auf dem Markt- oder Friedrichsplatz. Kein Alkoholausschank mehr an Weihnachtsbuden Ein Glühweinstand dort war abgebaut worden, zudem einigten sich die Standbetreiber darauf, keinen Alkohol mehr auszuschenken und um 19 Uhr zu schließen. Insgesamt hätten sich die meisten Menschen an Regeln und nächtliche Ausgangssperren gehalten. Das bestätigte auch die Polizei in Pforzheim. Die Offenburger Polizei hat in ihrem Bereich ebenfalls nur kleinere Verstöße festgestellt. Auch an der Schwarzwaldhochstraße habe es an diesem Wochenende kein Gedränge gegeben, Glühweinstände wie noch am Wochenende zuvor habe es nicht mehr gegeben.