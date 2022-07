In Pforzheim entfällt ab heute die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr. Nach Angaben des Landesgesundheitsamtes lag die 7-Tage-Inzidenz in Pforzheim gestern den fünften Tag in Folge unter dem Wert von 500. Die sinkenden Inzidenzwerte bedeuten angesichts der hohen Ansteckungs- und Übertragungsgefahr, die durch die neue Omikron-Variante des Corona-Virus ausgeht, noch keine Entwarnung, betonte die Stadt Pforzheim.