In Pforzheim gilt ab Sonntagnacht eine nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte. Am Samstag lag die Inzidenz in der Stadt mit 577 am zweiten Tag in Folge über dem Grenzwert von 500. In Pforzheim tritt die nächtliche Ausgangsbeschränkung für nicht-immunisierte Personen nach den seit dem 24. November geltenden Regeln bereits zum zweiten Mal in Kraft. In Karlsruhe und im Landkreis Rastatt gilt diese Ausgangssperre seit Samstag, in Baden-Baden seit Freitag.