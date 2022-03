Ausflugstipps für Karlsruhe, Bretten und Pforzheim

per Mail teilen

Endlich: Der Frühling steht vor der Tür! Wie wäre es mit einer Wanderung in der Natur oder einem Tag im Streichelzoo? Fünf Tipps für Ausflüge in der Region.

1. Hängebrücke in Bad Wildbad

Definitiv nichts für Menschen mit Höhenangst: Die Hängebrücke "Wildline" in Bad Wildbad. Die 380 Meter lange Brücke schwebt an zwei Drahtseilen gespannt bis zu 60 Meter über dem Boden und bietet damit einen atemberaubenden Blick über den Schwarzwald. Der Brückenverlauf beginnt im Bereich Auchhalder Kopfweg und führt zum Heermannsweg. Etwa 600 Personen kann die Brücke aushalten, und sie ist nicht weit vom bekannten Baumwipfelpfad und der Sommerbergbahn entfernt. Wer Natur und Freiheit genießen will, ist hier genau richtig.

Hängebrücke Wildline in Bad Wildbad, nicht weit entfernt vom Baumwipfelpfad dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Christoph Schmidt



Aktuelle Corona-Regeln: Bei der Hängebrücke in Bad Wildbad gilt 3G. Außerdem gibt es derzeit verkürzte Öffnungszeiten von täglich 10 bis 16 Uhr. Tickets sind nur im Besucherzentrum erhältlich.

2. Streichelzoo in Bretten

Nicht nur für Kinder ein tolles Erlebnis: Ganz viel Flausch erwartet Besucher und Besucherinnen im Tierpark und Streichelzoo in Bretten. Ziegen, Schafe, Esel und Schweine gibt es hier hautnah zu erleben. Nicht nur Besuchern zaubern die Tiere ein Lächeln ins Gesicht, auch die Tiere selbst freuen sich mit Sicherheit auf Streicheleinheiten und das eine oder andere Leckerli. Ab März kommt der Tierpark wieder aus der Winterpause zurück und ist dann von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf der Homepage des Tierpark Bretten gibt es aktuelle Informationen zu geltenden Corona-Regeln vor Ort.

3. Bobbahn auf dem Mehliskopf

Wintersport auf dem Mehliskopf an der Schwarzwaldhochstraße ist bei vielen beliebt, aber auch der Frühling hat dort einiges zu bieten: Die Bobbahn verspricht deutlich mehr Action als eine klassische Wanderung und ist für Groß und Klein geeignet. Mit bis zu 40 Stundenkilometern rauscht man hier durch die Natur. Insgesamt 13 Steilkurven sorgen für zusätzliches Adrenalin. Wem die Realität nicht reicht, der kann sich die VR-Brille für eine Fahrt ausleihen. Kinder dürfen ab drei Jahren mitfahren. Bis 10 Jahre brauchen sie eine erwachsene Begleitung.

Aktuelle Corona-Regeln: Es gilt 3G. Die Bobbahn am Mehliskopf ist ganzjährig geöffnet, außer bei Starkregen. Die Öffnungszeiten sind im Winter von 10 bis 17 Uhr und im Sommer von 10 bis 18 Uhr.

4. Mit der Seilbahn hoch zum Merkurgipfel in Baden-Baden

Der 668 Meter hohe Hausberg von Baden-Baden lässt sich ganz einfach mit der Merkurbergbahn erklimmen. Sie gehört mit einer Steigung zwischen 23 und 58 Prozent zu den steilsten Seilbahnen in ganz Deutschland. Auf dem Merkurgipfel angekommen gibt es nicht nur einen wunderbaren Ausblick über den Schwarzwald, das Murgtal und die Rheinebene. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Im "Merkurstüble" können Besucher und Besucherinnen den Tag gemütlich ausklingen lassen. Für Kinder gibt es einen Spielplatz mit Riesenrutsche.

Aktuell dürfen maximal 20 Personen pro Fahrt in der Merkurbahn mitfahren. Es gelten die Allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln sowie eine Maskenpflicht.

5. Wandern mit Alpakas auf dem Buckenberg in Pforzheim

Wem "normales" Wandern zu langweilig ist, der sollte eine Wanderung mit Alpakas ausprobieren. Auf dem Hofgut Buckenberg in Pforzheim werden in Gruppen mit zehn Personen Wanderungen mit den flauschigen Tieren angeboten. Ganz entspannt wird 90 Minuten durch Wald und Felder spaziert, während man den Alltag getrost hinter sich lassen kann. Wenn das Wetter stimmt, ist ein schöner Blick hoch über der Goldstadt inklusive. Kinder unter sechs Jahren benötigen eine Begleitperson, die hilft das Alpaka zu führen.

Hofgut Buckenberg

Aktuelle Corona-Regeln: Sie werden auf der Internetseite bekanntgegeben.Termine für Alpaka Wanderungen auf dem Hofgut Buckenberg in Pforzheim werden nur Online vergeben. Sie werden zu unterschiedlichen Zeiten angeboten und finden mit maximal 15 Alpakas statt.