Sonne satt! Warum das Rheinufer bei Karlsruhe ein beliebtes Ausflugsziel ist

Das Wetter meint es aktuell gut mit den Ausflüglern, die die Tage nach Ostern draußen verbringen wollen. Viele zieht es unter anderem mit dem Rad an Rhein.

Am Rheinufer zwischen Karlsruhe und Rastatt ist man an diesem Dienstagnachmittag nicht alleine. Viele Fahrradfahrer, Spaziergänger und Campingwagen-Besitzer sind hier unterwegs, beispielsweise auch rund um Neuburgweier.

Alle wollen eins: die Sonnenstrahlen genießen und den Wind spüren, der für ein bisschen Abkühlung auf der Haut sorgt.

"Jetzt kann man ja endlich mal wieder was machen, die Regeln sind gelockert. Ich wollte schon längst mal her an den Rhein und gucken."

Michael Fürst aus Pforzheim will das Wetter genießen und Schiffe auf dem Rhein beobachten SWR

Von Schiffe beobachten bis aktive Entschleunigung

Viele wollen einfach den Tag und die freie Zeit genießen. Den Stress der vergangenen Tage und Wochen hinter sich lassen. Egal ob beim Tagesausflug, oder auf der Durchreise mit dem Wohnmobil. Dieter Wagner und seine Frau aus Weingarten, nutzen den Tag für ihre Urlaubsplanung - es soll nach Frankreich gehen.

"Wir haben den Tag mit einem wunderbaren Frühstück hier begonnen. So kann das Leben schön sein."

Dieter Wagner und seine Frau haben ihre Camping-Stühle direkt am Rheinufer aufgestellt. SWR

Abenteuerspielplatz für Groß und Klein

Einige sind von weiter weg angereist, andere direkt aus der Nachbarschaft. Nadine Schäfer aus Rheinstetten ist mit ihren zwei Kindern da.

"Es ist wie Urlaubsfeeling, man hört das Wasser plätschern - es geht ein bisschen Wind."

Direkt aus der Nachbarschaft - Nadine Schäfer und ihre Kinder sind aus Rheinstetten ans Ufer gekommen. SWR

Rheinkiosk ist Anlaufstelle für Genießer

Entspannung pur auch wenige Meter weiter am Rheinkiosk. Auch dort ist ordentlich was los. Viele Menschen sitzen an den Tischen in der Sonne und lassen es sich bei einem Snack und einem kühlen Getränk gut gehen. Die Trends fürs leibliche Wohl, kennt der Betreiber natürlich auch:

"Der Trend geht zu leichten Weinen. Roséweine gehen sehr gut oder auch Sommer-Drinks wie der Himbeer-Secco."

Freut sich über die vielen Gäste - Rheinkiosk-Betreiber Jürgen Seyfert SWR

Raus aus dem Alltag, Verlängerung der Ostertage, Urlaub oder einfach ein entspanntes Feierabend-Getränk. Viele Menschen suchen am Rheinufer zwischen Karlsruhe und Rastatt bei diesem Wetter vor allem eins: Entspannung!