per Mail teilen

Die Ausflugsorte im Nordschwarzwald blicken einem möglichen Besucheransturm an Ostern gelassen entgegen. Die Behörden ergreifen nur vereinzelt besondere Maßnahmen im Vorfeld.

Um einem möglichen Besucherandrang in Bad Wildbad entgegen zu wirken, stellt die Sommerbergbahn von Mittwoch bis einschließlich Ostermontag ihren Betrieb ein. Die Attraktionen Baumwipfelpfad, die Hängebrücke "Wildline" sowie der Bike-Park sind laut der Stadt coronabedingt nach wie vor geschlossen.

Keine Schwerpunktkontrollen an der B500

An der Schwarzwaldhochstraße (B500) will die Polizei keine Schwerpunktkontrollen durchführen, lediglich der reguläre Streifenbetrieb wird sein Augenmerk auf die Abstandsregeln legen. Auf der beliebten Lichtentaler Allee in Baden-Baden darf nur mit Mund-Nasenschutz flaniert werden, die Stadt schließt Radfahrer jedoch ausdrücklich von dieser Regel aus.

Wandertipps im Internet

Die Stadt und die Touristik GmbH in Bad Wildbad bitten ihre Gäste, ganz bewusst weniger frequentierte Wanderwege zu nutzen und auch im Freien Mindestabstände einzuhalten. Die Touristik Gesellschaft will dazu Tipps im Internet veröffentlichen.

An den Wanderparkplätzen werden zusätzlich Schilder angebracht, die auf einen rücksichtsvollen Umgang mit der Natur hinweisen. Diese werden flächendeckend im Nördlichen Schwarzwald aufgehängt. Um die Gastronomie und den Einzelhandel auch über Ostern zu unterstützen, veröffentlicht die Touristik Bad Wildbad zudem eine Liefer- und Abholliste auf ihrer Website.