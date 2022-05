Bauarbeiten führen zu Behinderungen im Stadtbahnverkehr

per Mail teilen

Wegen Bauarbeiten entlang der Bahnstrecke zwischen Karlsruhe und Bruchsal kommt es in den kommenden zwei Wochen zu Fahrtausfällen und Fahrplanänderungen auf den entsprechenden S-Bahnlinien. Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Informationsaushänge an den Haltestellen zu beachten. Zwischen Karlsruhe und Bruchsal finden in den Nächten von Freitag bis Montag Schleifarbeiten statt. Die Bahnstrecke ist dann jeweils von 22:45 Uhr bis 04:25 Uhr für den Schienenverkehr gesperrt. Es werden Busse eingesetzt.