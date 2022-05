Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in der Karlsruher Innenstadt sind am Montagabend mehrere Beteiligte verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte die Auseinandersetzung im Schlosspark begonnen, wobei ein 19-Jähriger durch einen Schlag mit einer Flasche leicht verletzt wurde. Später ging der Streit in der U-Bahn-Station am Marktplatz weiter. Hier gab es weitere Verletzte durch Tritte, Schläge sowie eine Stichwaffe.