Einige Senioren- und Pflegeheime melden derzeit eine hohe Zahl von infizierten Bewohnern. Am schwersten betroffen sind Heime in Bad Schönborn (Landkreis Karlsruhe) und Knittlingen (Enzkreis).

Allein im Kraichgau-Heim in Bad Schönborn sind 64 Bewohner und 40 Mitarbeiter mit Corona infiziert. Die Lage sei dramatisch, sagte Bürgermeister Klaus Detlev Huge. Viele seien schwer erkrankt und müssten beatmet werden. Drei Bewohner sind bisher gestorben. Die Hälfte der Belegschaft sei zudem infiziert, der Rest arbeite längst über die Belastungsgrenze hinaus.

Keine Besuche an Weihnachten

Leider werde bei so einer Lage Weihnachten zur Nebensache, sagte Huge. Besuche sind nicht erlaubt, das sei schlimm für Bewohner und Angehörige. Er sei in ständigem Kontakt mit der Heimleitung und dem Gesundheitsamt, um zu helfen, wo es gehe. Aber die Lage sei schwierig, denn auch in der Gemeinde sei die Zahl der Infizierten insgesamt sehr hoch.

20 Todesfälle in einer Woche

Auch in Knittlingen ist die Zahl der Infizierten mit 210 sehr hoch. Allein im Haus Hebron des Sozialwerks Bethesda sind 45 Bewohner infiziert, hier gab es in der vergangenen Woche 20 Todesfälle.

Zahlreiche weitere Heime melden infizierte Personen, allein der Enzkreis meldet 400 in 27 Heimen im Kreis und in der Stadt Pforzheim. Im Landkreis Rastatt melden das Veronika-Heim Bühl, das Oskar-Scherrer-Haus in Gaggenau und das ASB-Pflegezentrum in Gernsbach zusammen über 100 Bewohner und Mitarbeiter mit Corona.

Viele Pflegeheime mit nur wenigen Infizierten

Daneben gibt es noch eine ganze Menge an Heimen, die nur wenige Fälle haben. Und das ist auch im Landkreis Karlsruhe so. Da ist das Kraichgau-Heim in Bad Schönborn mit großem Abstand ganz vorne. Aber auch das AWO-Seniorenzentrum Hardtwald in Eggenstein-Leopoldshafen hat 30 Fälle, Waghäusel 23, Östringen 30 und Rheinstetten 33. Insgesamt wurden im Landkreis über 250 infizierte Personen in Senioren- und Pflegeheimen gemeldet.

Überall gibt es auch einige Todesfälle. Die Lage kurz vor Weihnachten ist wenig besinnlich. Viele alte und kranke Menschen werden die Feiertage alleine und ohne Besuch in ihren Heimen verbringen müssen.