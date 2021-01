Reuchlinhaus, Reuchlinmuseum, Reuchlin-Gymnasium - In Pforzheim begegnet man Johannes Reuchlin an jeder Ecke. Doch wer der berühmteste Sohn der Stadt genau war und was er bewirkt hat, weiß vermutlich nicht mehr jeder Pforzheimer. Im kommenden Jahr begeht die Stadt den 500. Todestag des großen Humanisten.