Die Bundeswehr hat den Pachtvertrag mit den Fallschirmspringern des FSC Bruchsal auf dem Eichelberg gekündigt. Grund sei die gewerbliche Nutzung des Areals durch bezahlte Tandemsprünge.

Seit 1965 fallen über dem Bruchsaler Eichelberg die Fallschirmspringer vom Himmel. Gegründet wurde der Verein damals von Soldaten der 1. Luftlandedivision. Doch nun ist damit Schluss. Die Bundeswehr hat dem Verein das Pachtverhältnis gekündigt. Begründet wird dies mit einer gewerblichen Nutzung des Areals.

Bundeswehr erlaubt keine gewerblichen Sprünge

Wörtlich heißt es vom Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr: "Er [der Fallschirmsportspringerclub] ging mehrfach - trotz gegenteiliger Aufforderung seitens der Bundeswehr - durch unterschiedliche Angebote einer gewerblichen Tätigkeit nach. Diese ist aber per Vertrag ausgeschlossen. Dabei geht es um Tandemsprünge gegen Bezahlung, die auch von Eventfirmen im Internet für Bruchsal angeboten werden.

Die Mitglieder des FSC Bruchsal wehren sich und versuchen nun alles, um den Club zu retten, doch die Bundeswehr bleibt in diesem Fall hart. Da sei zu viel in den vergangenen Jahren vorgefallen, so hört man von politischer Seite und auch von der Pressestelle des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr heißt es, dass eine Vereinbarung zur erneuten Mitbenutzung durch den FSC Bruchsal nicht beabsichtigt sei. Das Amt ist zuständig für die Liegenschaften.

"Bleibt die Kündigung bestehen, dann wäre das das Ende des Vereins und der Springer-Gemeinschaft."

Viele in Bruchsal fragen sich, warum ausgerechnet jetzt der Vorwurf der gewerblichen Nutzung zur Kündigung des Pachtvertrages durch die Bundeswehr geführt hat. Vereinsmitglieder des FSC Bruchsal wollen aus Bundeswehrkreisen gehört haben, dass Bruchsals Alt-Oberbürgermeister Bernd Doll (CDU) hinter der Aktion stecke. Der weist das jedoch weit von sich. Er sei eine Privatperson und wolle sich dazu nicht weiter äußern, sagte Doll gegenüber dem SWR.

Doll und Gutting bestreiten etwas mit der Kündigung zu tun zu haben

Doll soll den CDU-Bundestagsabgeordneten Olav Gutting gebeten haben, in Berlin gegen den Verein vorzugehen, so die Bruchsaler Gerüchte. Doch Olaf Gutting bestreitet dies getan zu haben. Im Gegenteil, er habe sich beim Staatssekretär des Verteidigungsministeriums Thomas Silberhorn (CSU) sogar auf deren Wunsch für die Bruchsaler Fallschirmspringer eingesetzt, so der Bundestagsabgeordnete.

Das war aber vergeblich, da sei zu viel vorgefallen, so sei die Antwort des Staatssekretärs ausgefallen, erklärte Olaf Gutting am Telefon gegenüber dem SWR-Studio Karlsruhe. Sollte die Kündigung bestehen bleiben, dann würde das viele Anwohner in Bruchsal, Heidelsheim oder Obergrombach freuen. Immer wieder gab es Beschwerden wegen der Lärmbelästigung durch das Flugzeug der Fallschirmspringer.