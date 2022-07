Aufsichtsrat will neues Klinikum am Münchfeldsee

Das neue Klinikum Mittelbaden soll in Rastatt am Münchfeldsee entstehen. Darauf hat sich zumindest der Aufsichtsrat der Klinikum Mittelbaden GmbH geeinigt. Geht es nach dem Aufsichtsrat sollen die bisherigen drei Standorte in Bühl, Baden-Baden und Rastatt in diesem neuen großen Krankenhaus zusammengefasst werden. Insgesamt musste zwischen zwei Standorten in Rastatt und drei Standorten in Baden-Baden entschieden werden. Am Ende setzte sich der Standort am Münchfeldsee im Süden von Rastatt durch. Das Grundstück ist groß genug, gut angebunden an das Straßen- und ÖPNV-Netz. Die politische Entscheidung steht allerdings noch aus. Nächste Woche wird nun im Gemeinderat Baden-Baden sowie im Kreistag in Rastatt über diesen Vorschlag entschieden.