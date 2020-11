Pforzheims Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) ruft die Bürger auf, Einzelhandel und Gastronomen in der Stadt zu unterstützen. In seiner aktuellen Videobotschaft sagte der Rathauschef, Pforzheim müsse sich mit seinen Einkaufsmöglichkeiten nicht hinter anderen Städten verstecken. Damit will Peter Boch offenbar Kritikern begegnen, die vor allem die Leerstände in der City anprangern. Es habe sich auch viel Positives getan in den letzten Jahren, vor allem bei gastronomischen Angeboten, so Boch. Auch die neugestaltete Fußgängerzone habe die Innenstadt attraktiver gemacht, und um die Leerstände kümmere sich die Wirtschaftsförderung mit großem Engagement. Aber auch jeder Einzelne könne gerade jetzt in der Corona-Krise die heimischen Einzelhändler und Gaststätten unterstützen - etwa durch Einkäufe und Bestellungen über die Onlineplattform „Handeln für Pforzheim“.