Aufregung nach Schüssen im Benckiserpark

Am Freitagabend hat ein 38-jähriger Mann in Pforzheim unerlaubt Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben und ist daraufhin vorläufig festgenommen worden. Passanten meldeten , dass ein Mann mit einer Schusswaffe zu Fuß in Richtung Benckiserpark gehe. Auch Schüsse sollen zu hören gewesen sein. Vor Ort trafen die Beamten weder den Mann mit der Waffe, noch bedrohte oder verletzte Personen an. Nachdem die Polizei den Aufenthaltsort des vermeintlichen Schützen ausfindig machen konnte, wurde der 38-Jährige vorläufig festgenommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde durch die Schussabgaben niemand verletzt. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt, den Mann erwartet eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.