Ispringens Bürgermeister Thomas Zeilmeier hat sich wegen Aufklebern von Impfgegnern an den Staatsschutz gewandt. Unbekannte hatten in der Gemeinde mehrere Sticker in Form eines Judenstern mit dem Wort "Ungeimpft" angebracht. Laut Polizei stellt dies allein keine Straftat dar. Dennoch fordert der Rathauschef, Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufzunehmen - allein schon um ein Zeichen zu setzen, so Zeilmeier.