Sechs Leichtverletzte und vier beschädigte Pkw sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstag Nachmittag bei Niefern-Öschelbronn. Nach derzeitigem Stand der Polizei standen zwei Autos am Stauende auf der B10. Ein weiteres Auto rollte langsam an das Stauende heran, als aus bislang unbekannten Gründen ein weiteres Auto auffuhr und den Wagen in die zwei stehenden Pkw schob. Alle Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.