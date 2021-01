per Mail teilen

Unmittelbar vor der Autobahnbaustelle bei Bruchsal in Fahrtrichtung Norden hat es am frühen Mittwochnachmittag erneut einen Lkw-Auffahrunfall gegeben. Laut Polizei ist ein Lastwagen auf ein vorausfahrendes Fahrzeug geprallt. Dabei wurde der Unfallfahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte sind vor Ort. Der Verkehr wird auf einer Spur an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Aktuell staut sich der Verkehr auf etwa 5 Kilometer hinter dem Unfall.