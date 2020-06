per Mail teilen

Auf der A5 hat sich am frühen Freitagnachmittag zwischen Karlsruhe-Süd und Ettlingen in nördlicher Fahrtrichtung ein Auffahrunfall ereignet. Beteiligt an dem Unfall waren drei LKW, einer der Fahrer wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Von drei Fahrstreifen ist derzeit noch eine gesperrt.