Alle Welt wartet auf einen Impfstoff gegen Corona. In Großbritannien ist jetzt einer zugelassen worden, kommende Woche soll es dort - so der Plan - schon mit den Impfungen los gehen. Auch bei uns hier laufen die Vorbereitungen: in Baden-Württemberg sollen zunächst 9 Zentrale Impfzentren entstehen - unter anderem eines bei Karlsruhe, genauer gesagt in Rheinstetten in den Messehallen. Am Telefon die Bürgermeisterin für Gesundheit, Bettina Lisbach, wie ist denn der Stand der Dinge in den Messehallen? Was passiert dort gerade?