Die Stadt Pforzheim hat mit dem Aufbau des Kreisimpfzentrums begonnen. In der St. Maur-Halle sollen am 15. Januar die ersten Impfungen stattfinden. Drei Tage zuvor sollen die ersten 1.000 Dosen des Impfstoffs angeliefert werden. Wie schnell der Betrieb dann hochgefahren werden kann, hänge vor allem vom zu Verfügung stehenden Impfstoff und Personal ab, teilte die Stadt mit. Bei voller Auslastung sollen in insgesamt acht Kabinen 750 Impfungen täglich möglich sein. Fachlich betreut wird das Zentrum vom Siloah-St.Trudpert-Klinikum. Bis zu acht Ärzte sollen in jeder Schicht Dienst haben, heißt es. Aber auch aus sämtlichen städtischen Ämtern würden Mitarbeiter abgeordnet.