In Bayern sind sie schon Pflicht und auch bei uns könnten sie bald zur Vorschrift werden. Die FFP2 Masken. Sie sollen mehr Schutz bieten und dabei helfen die Verbreitung des Corona-Virus einzudämmen. Für uns bedeutet das aber vor allem, umdenken. Mit Alltagsmasken sind wir eigentlich alle gut versorgt. Aber wo findet man FFP2 Masken? Was kosten die? Und auf was muss man achten? SWR Reporter Tobias Zapp hat sich im Selbstversuch auf die Suche gemacht.