Auf der Spur der Ur-Knittlinger

Das Grobe übernimmt der Bagger – doch dann werden die Werkzeuge immer kleiner. Grabungshelferin Melanie Störzner kniet vor einem fast 1500 Jahre alten Grab und trägt mit einer Spachtel vorsichtig die obersten Erdschichten ab. Denn vielleicht entdeckt sie wieder so was Außergewöhnliches wie kürzlich: ein fast komplettes Pferdeskelett.

Pferde spielten offenbar ein wichtige Rolle im Leben dieser Gefolgsleute der Merowinger, dem ältesten fränkischen Königsgeschlecht. Aus dieser Zeit stammen die bislang 113 freigelegten Gräber, erläutert Folke Damminger vom Landesamt für Denkmalpflege:

Die Gräber sind unterschiedlichem Zustand – mal sind sie leer, mal vollständig erhalten – samt Skelett und Beigaben. An einer Stelle zeigt mir Grabungsleiterin Martina Reps ihre Funde:

An einem anderen Ort hatte Martina Reps mehr Glück:

Mal bringen die Grabungen Gewandspangen oder Ohrringe, mal Schwerter und Pfeilspitzen ans Licht. Alles wird säuberlich dokumentiert und ins Landesdenkmalamt zur weiteren Untersuchung gebracht. Echte Detektivarbeit, sagt Martina Reps:

Aus so einem Gräberfeld können Archäologen vieles über die Lebensumstände der Menschen damals herauslesen, erklärt Folke

Damminger. Seine ersten Erkenntnisse:

O-Ton:…dar.

Noch bis Ende Märze wird in Knittlingen gegraben. Doch schon jetzt habe sich der Aufwand gelohnt, ist Damminger überzeugt

