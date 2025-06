Schon seit elf Jahren bietet die Vesperkirche in Karlsruhe Bedürftigen ein warmes Essen. Seitdem wurde das Angebot Stück für Stück immer weiter ausgebaut. So gibt es neben Kleidung inzwischen auch medizinische Betreuung für Mensch und Tier, Friseurbesuche und Konzerte. Auch in diesem Jahr wurde auch wieder an die Vierbeiner gedacht – mit einer Hundefriseurin.