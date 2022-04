Auch KIT macht Vorlesungen wieder komplett in Präsenz

Auch das Karlsruher Institut für Technologie geht das Sommersemester wieder vollständig mit Präsenzvorlesungen an. Das KIT begründet das mit dem Ende der meisten Corona-Regeln seit dem 2. April. Für die über 22.000 Studierenden fanden die Veranstaltungen in den vergangenen zwei Jahren überwiegend nur online statt. Mit knapp zwei Millionen Euro vom Land sollen die Studierenden bei der Rückkehr in den Studienalltag unterstützt werden, zum Beispiel mit zusätzlichen Coachings. Vorlesungsbeginn am KIT ist am 19. April.