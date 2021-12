Stadt erlässt Beschränkungen für Silvester

per Mail teilen

Auch die Stadt Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) hat ein Feuerwerksverbot und Versammlungseinschränkungen auf öffentlichen Plätzen an Silvester bekanntgegeben. Ein Alkoholverbot wird es jedoch nicht geben, wie die Stadt mitteilte. Betroffen von den Beschränkungen sind unter anderem die Bruchsaler Fußgängerzone, der Bürgerpark und bestimmte Flächen rund um den Bahnhof. Auf öffentlichen Plätzen und im Privaten werden Zusammenkünfte auf zehn Personen beschränkt. Außerdem gilt auf den ausgewiesenen Flächen ein Pyrotechnikverbot. Die Einschränkungen gelten vom 31. Dezember 15 Uhr bis zum 1. Januar 9 Uhr. Auch die Stadt Karlsruhe hat bereits am Montag per Allgemeinverfügung Beschränkungen für Silvester erlassen.