Am Dienstagabend beginnen die sechsten Karlsruher Atomtage. Die Initiatorin und Karlsruher Bundestagsabgeordnete der Grünen, Sylvia Kotting-Uhl, wird zum letzten Mal zu den Karlsruher Atomtagen einladen. Der Auftakt beginnt mit einem Film im Kino Schauburg in Karlsruhe über den Ausstieg von Deutschland aus der Atomkraft. Weitere Themen werden unter anderem die Endlagersuche für Atommüll sein und ein Rückblick auf die Anfänge des Kernforschungszentrums in Karlsruhe.