Die Bundesgesellschaft für Endlager, kurz BGE, informiert am Donnerstagabend in einer Online-Veranstaltung über die mögliche Entsorgung radioaktiven Mülls in der Region. Zu den potenziellen Standorten für ein Endlager zählen unter anderem der Schwarzwald, Pforzheim und Baden-Baden. Konkrete Pläne zu Standorten gibt es noch nicht. Die Infoveranstaltung soll Bürgern das weitere Vorgehen erläutern. Laut BGE soll eine Standort-Entscheidung frühstens 2031 fallen. Wer an der Infoveranstaltung teilnehmen will, kann sich auf der Internetseite des Umweltministeriums Baden-Württemberg registrieren.