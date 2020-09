Am 18. September beginnt in Karlsruhe das Zirkus-Festival ATOLL. Wegen der Corona-Pandemie mit verkürztem Programm, weniger Künstlern und eingeschränkter Besucherzahl.

The Show must go on - als eines der wenigen Zirkus-Festivals in Europa startet Ende der kommenden Woche in Karlsruhe das 5. ATOLL-Festival für zeitgenössischen Zirkus. Vieles wird anders sein als gewohnt - aber die Festival-Macher in Karlsruhe sind stolz, dass das beliebte ATOLL-Festival trotz Corona stattfinden kann. Wegen der Pandemie haben die Veranstalter auf Zelte verzichtet. Die Besucher müssen deswegen aber nicht auf ein abwechslungsreiches Programm verzichten.

Zirkusvergnügen mit Abstand

Alle 26 Vorstellungen finden in festen Sälen im Schlachthof statt, zwischen den Sitzgruppen im Publikum gibt es 1,50 Meter Abstand. Künstler, die aus Risikogebieten wie Spanien oder Frankreich anreisen, müssen vorab einen negativen Corona-Test vorweisen. Dafür gibt es ein vielfältiges Programm mit spektakulären Shows, die einen Querschnitt dessen zeigen, was zeitgenössischen Zirkus ausmacht.

Überraschende Effekte beim Festival Atoll Kulturzentrum Tollhaus / Hubert Amiel

Wegen der Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie war der Vorverkauf für das ATOLL-Festival erst am 1. September gestartet. Rund ein Drittel der verfügbaren 3.300 Karten waren bereits am ersten Tag verkauft. Alle Infos zu Tickets, Programm und auch den Hygieneregeln finden sich auf der Internetseite der Veranstalter