Atoll-Festival: Internationale Zirkus-Kunst gastiert in Karlsruhe

Ab dem 15. September zeigt das Tollhaus in Karlsruhe mit dem Atoll-Festival wieder zeitgenössische Zirkus-Kunst. Bereits zum sechsten Mal kommen auch wieder Artisten aus dem Ausland.

Akrobatik, Comedy, Zauberei, Tanz und Theater - vom 15. bis zum 26. September wird Karlsruhe rund um das Kulturzentrum Tollhaus zum Treffpunkt für die Liebhaber des zeitgenössischen Zirkus. 80 Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt treten beim Atoll-Festival auf. Modern, anders, schräg und so gar nicht wie der traditionelle Zirkus, erklärt Bernd Belschner vom Tollhaus.

"Das Atoll-Festival wird aus einem großen Enthusiasten getragen und wir als die Enthusiasten freuen uns, dass es überhaupt in diesem Jahr wieder stattfinden kann und dass wir mit einer weltberühmten Compagnie eröffnen können."

Bernd Belschner erklärt die Bedeutung des zeitgenössischen Zirkus:

Völlig verschiedene Veranstaltungsorte

Neben dem klassischen Zelt im Park gibt es Aufführungen im Tollhaus und in der Fleischmarkthalle auf dem Schlachthofgelände und auf dem Messplatz. Auch Filmvorführungen und eine Ausstellung gehören zum diesjährigen Programm. Besonders ungewöhnlich als Aufführungsort ist ein großer Würfel, in dem die drei Artisten ihre Kunststücke zeigen. Von einer Art Aussichtsplattform am Rand des Würfels bestaunt das Publikum die Akrobatik im Innern des Würfels. "PIT" Tent House for Contemporary Circus nennt sich die ungewöhnliche Idee der Gruppe aus den Niederlanden.

Mitglieder des Tent House for Contemporary Circus aus den Niederlanden mit "PIT" Tollhaus Karlsruhe / ATOLL Festivaö

Zirkustruppe aus Kanada mit dabei in Karlsruhe

Dieses Jahr wird die weltberühmte Compagnie "The 7 Fingers" auftreten. Die Zirkustruppe aus Montreal in Kanada ist schon seit Jahren von den Machern des Atoll-Festivals angefragt worden, jetzt endlich hat es geklappt. Der Auftritt von "The 7 Fingers" in Karlsruhe ist der einzige in ganz Deutschland. Ihre Produktion "Passengers" ist eine Kombination aus zeitgenössischem Tanz, Akrobatik und Theater. Dabei nehmen die kanadischen Künstler ihr Publikum mit auf eine Reise, eine wunderbare Mischung aus Zugfahrt und Road-Movie, mit spektakulärer Artistik, genialen Bühnenbildern und aller Kraft und Schönheit des Zirkustheaters.

The 7 Fingers/Les 7 Doigts de la main aus Montreal gehören zur Weltspitze des zeitgenössischen Zirkustheaters. Tollhaus Karlsruhe / ATOLL Zirkusfestival

Vor spektakulärer Kulisse will die Compagnie MagdaClan mit ihrem Open-Air-Zirkus-Stück "WeLand" Bewusstsein für den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration schaffen. Die Artisten und Musiker waren mit ihrem Programm im Rahmen der #ClimateOfChange-Kampagne schon in Bulgarien, Slowenien, Polen und Ungarn - jetzt machen sie auch in Deutschland Station. Für "WeLand" und ein paar andere Events ist der Eintritt sogar kostenlos.