Der waschmaschinengroße Cargo-Container startete an Bord einer unbemannten Space-X-Rakete von den USA aus und landete danach in Südamerika im Meer. Sinn der Kapsel ist es, beispielsweise wissenschaftliche Experimente in der Schwerelosigkeit durchzuführen. Die gewonnenen Daten der Mission seien derzeit noch nicht vollständig ausgewertet, so das Unternehmen gegenüber dem SWR. Es handelt sich bei dem Projekt um die erste Rückkehrmission aus dem All, die von einem nicht-staatlichen europäischen Raumfahrtunternehmen durchgeführt wurde.