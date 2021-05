per Mail teilen

Im Karlsruher Stadtteil Durlach hat am Samstag eine Impfaktion stattgefunden. Dabei wurden Corona-Impfungen angeboten, ohne dass man sich vorher anmelden musste.

Zwei Ärzte haben etwa 500 Dosen des Impfstoffs von Astrazeneca in der Durlacher Karlsburg verimpft. Die Impfungen gab es ohne vorherige Anmeldung. Auch eine Berechtigung im Sinne der Priorisierungsgruppen war nicht notwendig.

Großer Andrang bei einer Impfaktion mit Astrazeneca am Samstag in Karlsruhe-Durlach. SWR Mathias Stauss

Ähnliche Aktion in Pforzheim am Mittwoch

Astrazeneca ist seit Freitag für alle Impfwilligen freigegeben. Die Veranstalter in Durlach hatten aber selbst festgelegt, dass sich nur Frauen über 50 und Männer über 30 impfen lassen können. Bei einer ähnlichen Aktion auf einem Supermarkt-Parkplatz hatten sich am Mittwoch in Pforzheim-Huchenfeld schon mehrere hundert Menschen impfen lassen.