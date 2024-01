Das SWR-Studio Karlsruhe

Am Standort der wissenschaftlichen Wiege des Rundfunks

Der 1831 in Edinburgh geborene Physiker James Clerk Maxwell gilt als der Schöpfer der elektromagnetischen Lichttheorie, die dann von Heinrich Hertz 1888 an der Technischen Hochschule in Karlsruhe wissenschaftlich belegt wurde und die der Italiener Marconi danach 1897 zur ersten elektromagnetischen Nachrichtenübertragung nutzte.



Nach der Gründung der ersten Rundfunkgesellschaft in Deutschland im Jahre 1922 nahm die Süddeutsche Rundfunk AG im Mai 1924 ihre Programmtätigkeit auf. Aber deren Programme waren im "weiteren Umkreis" von Stuttgart nur unbefriedigend oder gar nicht zu hören. Am meisten Grund zur Klage hatte man in Baden.



Die örtlichen Funkvereine in den Stadtbereichen Freiburg, Mannheim und Karlsruhe forderten einmütig eine angemessene Beteiligung an dem neuen Medium. Die Regierung in Karlsruhe stand allerdings dem Medium Rundfunk anfangs durchaus distanziert gegenüber, so dass sich die Interessen der drei Städte zunächst nicht koordinieren ließen.

Erst im März 1925 beschlossen im Karlsruher Rathaus einige Prominente, dass in der Landeshauptstadt ein Sender errichtet werden müsse. Die maßgebenden Stellen der Zentralregierung, der Ministerien, der Polizei und der Reichsbahn sollten die Möglichkeit haben, wichtige Erlasse und Verfügungen rasch zu verbreiten. Darüber hinaus wurde aber auch die kulturelle Bedeutung eines Karlsruher Senders hervorgehoben.



Es dauerte danach noch bis zum 28. November 1926, bis offiziell der Rundfunk in Baden - neben Freiburg und Mannheim - in Karlsruhe beginnen konnte. Die Karlsruher Besprechungsstelle entwickelte sich sehr gut und regionalspezifisch, bis in den dreißiger Jahren der Rundfunk in Deutschland - also auch in Baden - gleichgeschaltet wurde.



Nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes wandte sich der Karlsruher Oberbürgermeister Veit schon im Sommer 1945 mit der Bitte an den Militärsender Radio Stuttgart in Karlsruhe wieder ein Studio einzurichten. Der Stuttgarter Sender der Amerikaner hatte aber zunächst andere Prioritäten und genehmigte erst im Sommer 1947 die Wieder-Einrichtung eines Studios in Karlsruhe. Nachdem die Stadt Karlsruhe auf ihre Kosten die Instandsetzung des Gebäudes durchgeführt hatte, konnte am 4. März 1948 die erste Sendung wieder aus Karlsruhe gefahren werden.



Schon sehr bald zeigte sich, dass das Studio und seine technischen Einrichtungen nicht mehr den Bedürfnissen der Rundfunktechnik entsprachen und nachdem Radio Stuttgart 1949 als Süddeutscher Rundfunk wieder in deutsche Hände übergegangen war, entschloss man sich zu einem Neubau auf dem Gelände des Bürcklinisches Palais. Dieser wurde dann in zwei Bauabschnitten bis 1960 fertiggestellt. Optimale Arbeitsbedingungen gaben der Programmarbeit in Karlsruhe starken Auftrieb.



Zeitweise war neben der regionalen Berichterstattung aus Baden der Schulfunk im - wegen seiner blauen Majolikafassade sogenannten "blauen Haus" beheimatet. Die Kulturredaktion wurde zu einem festen Standbein der Produktion von Hörspielen und Kulturfeatures. Der mit einer hervorragenden Akustik ausgestattete Sendesaal mit seinen knapp 200 Sitzplätzen entwickelte sich zu einer national und international anerkannten Produktions- und Konzert- Veranstaltungsstätte. Mit der Kult-Sendereihe "Aus der Residenz des Rechts" gelang es der Redaktion Recht und Rechtspolitik einen neuen "Übernamen" für den ehemaligen Badischen Regierungssitz Karlsruhe zu schaffen. Grosse Anerkennung findet ARD-weit die Arbeit der Fernsehredaktion Recht und Justiz.



Heute, nach der Fusion von SDR und SWF zum SWR, arbeiten im Karlsruher Studio mehr als 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. In der Redaktion Baden Radio entsteht das Regionalprogramm SWR4 sowie im Wesentlichen die Zulieferung zu SWR1 und SWR3.



Die Kultur- und die Musikredaktion beliefern das Programm SWR2 und die Hörfunkredaktion Recht und Rechtspolitik beliefert alle SWR Programme sowie die Sender der ARD. Wie die Redaktion Recht und Rechtspolitik im Hörfunk berichtet die Fernsehredaktion Recht und Justiz ARD-weit über die Arbeit der obersten Deutschen Gerichte, und die FS-Redaktion Mittelbaden nimmt die Aufgaben der regionalen Berichterstattung für das Landesfernsehprogramm SÜDWEST Baden-Württemberg wahr.



Sie betreuen neben ihren normalen Sendungen Europas größte Kooperationssendereihe "Drei Länder - Ein Thema", eine Gemeinschaftsendung der Radio-Studios Basel, Freiburg, Strassburg und Karlsruhe, den "Treffpunkt 11.00 Uhr Sendesaal", das "Wunschmelodie Sommerfestival", das Offerta-Messestudio, die "Sommeraktion" von Baden Radio sowie Konzerte im Sendesaal und die Bruchsaler- und Ettlinger Schlosskonzerte.