per Mail teilen

SWR-Redakteur Heiner Kunold SWR SWR -

Heiner Kunold

Mit oder ohne Mikrofon

Reporter ohne geht nicht

Nachrichten ohne werden meistens schlecht gehört

Moderator ohne fühlt sich nackich an

Aber auch ohne fühl ich mich trotzdem ganz gut

Neigschmeckt oder aus dem Ländle

Neigschmeckt, Wahlbadener, Hobbybayer (da wurde ich irgendwann mal geboren)

Kaffee oder Tee

Another cup of tea please!

Buch oder CD

Ein Buch, eine Hängematte und Zeit dafür!

CDs kann ich im Auto hören....

Sprint oder Marathon

Marathon. In meinem Alter überholen mich doch alle. Außerdem renn´ ich gerne mal länger durch den Wald

Berge oder Meer

Berge am Meer sind auch schön. Schottland zum Beispiel oder Norwegen- gefällt mir beides sehr gut! Und vom Ammersee aus kann man die Berge auch gut sehen, vor allem bei Fön und das ist schön.

Vesper oder 5-Gänge-Menü

Eher so der Räucherschinken Holzbrett Vesper Typ. Aber ich habe auch gelernt, mein Besteck von außen nach innen zu benutzen.

Wofür allerdings die vielen Gläser sind....?

Glas halbvoll oder halbleer?

Das kommt darauf an, ob es noch halb voll oder schon halb leer ist. Das ist ja wohl ein Riesenunterschied! Außerdem ist das bei einem Weizenbierglas manchmal schwer zu sagen.